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ماكرون: سأبحث مع ترامب إمكانية فرض عقوبات أشد على روسيا إذا رفضت الرد على مقترحٍ بشأن أوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيبحثُ مع نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة السبع إمكانية فرض عقوبات أشد على روسيا إذا رفضت الرد على مقترحٍ سابقٍ بشأن أوكرانيا.