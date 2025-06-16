قبرص تتلقى طلبات للمساعدة في إجلاء مواطني البرتغال وسلوفاكيا من الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس أن قبرص تلقت طلبات للمساعدة في إجلاء مواطني البرتغال وسلوفاكيا من الشرق الأوسط.وقال للصحفيين: "هناك طلبان قيد الدراسة.. من الواضح أن هذا يعتمد إلى حد بعيد على وصول المدنيين إلى الدول المجاورة برا".