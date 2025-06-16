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وول ستريت جورنال: إيران تسعى لإنهاء الأعمال القتالية سريعا

أخبار دولية
2025-06-16 | 10:21
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وول ستريت جورنال: إيران تسعى لإنهاء الأعمال القتالية سريعا
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وول ستريت جورنال: إيران تسعى لإنهاء الأعمال القتالية سريعا

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أن إيران تسعى لإنهاء الأعمال القتالية سريعا واستئناف المحادثات بشأن برنامجها النووي.

وقالت إنها بعثت رسائل في هذا الصدد إلى إسرائيل والولايات المتحدة عبر وسطاء عرب.

ولم يتسن لرويترز التأكد مما ورد في التقرير بعد.
 

أخبار دولية

إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة

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