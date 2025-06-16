إسرائيل تهدد بتدمير هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتدمير هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية، بعد دعوة السكان لإخلاء المنطقة المحيطة بمقر هذه الهيئة في شمال شرق طهران تمهيدا لضربها.



وقال كاتس في بيان: "بوق الدعاية والتحريض الإيراني على وشك أن يختفي. بدأت عملية إجلاء السكان من المناطق المجاورة".

