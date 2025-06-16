مسؤولان: الجيش الأميركي ينقل طائرات تزود بالوقود إلى أوروبا لتوفير خيارات لترامب

أفاد مسؤولان أميركيان لرويتر، بأن الجيش الأميركي نقل عددا كبيرا من طائرات التزود بالوقود إلى أوروبا لتوفير خيارات للرئيس دونالد ترامب مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.



وقال المسؤولان إن حاملة الطائرات الأميركية نيميتز متجهة إلى الشرق الأوسط، على الرغم من أن أحدهما قال إن تلك الخطوة أُعد لها في وقت سابق.