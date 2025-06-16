ستارمر: مجموعة السبع تجمع على ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسط

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه يرى أن هناك إجماعا في قمة مجموعة السبع في كندا على ضرورة خفض التصعيد في الصراع الإسرائيلي الإيراني.



وقال ستارمر للصحفيين: "أرى أن هناك إجماعا على خفض التصعيد. من الواضح أن ما نحتاج إلى فعله اليوم هو تحقيق ذلك وتوضيح كيفية التوصل إليه".