0min

مصادر لرويترز: إيران طلبت من دول خليجية أن تطلب من ترامب الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف لإطلاق النار

كشف مصدران إيرانيان وثلاثة مصادر إقليمية لرويترز أن طهران طلبت من قطر والسعودية وسلطنة عُمان الضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستخدام نفوذه للضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار فوري مقابل أن تبدي إيران مرونة في المفاوضات النووية.