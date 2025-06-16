واشنطن تطلب من رعاياها عدم السفر إلى إسرائيل

طلبت واشنطن من رعاياها عدم السفر إلى اسرائيل، مشيرة إلى وجود "نزاع مسلح" وخطر حدوث "هجوم إرهابي".



وكتبت وزارة الخارجية الأميركية على موقعها الإلكتروني إن "الوضع الأمني في إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب والقدس، غير مستقر"، بعد إطلاق صواريخ إيرانية على إسرائيل في الأيام الأخيرة ردا على الهجمات الإسرائيلية على طهران التي بدأت الجمعة.