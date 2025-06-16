ترامب: على إيران التفاوض فورا قبل فوات الأوان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن إيران "ليست بصدد الانتصار" في الحرب مع إسرائيل وعليها العودة إلى طاولة المفاوضات "قبل فوات الأوان".



وقال ترامب للصحافيين في خلال قمة مجموعة السبع في كندا: "عليهم إبرام اتفاق، والأمر مؤلم للطرفين، لكنني أرى أن إيران ليست بصدد الانتصار في هذه الحرب، وعليهم التفاوض، عليهم التفاوض فورا قبل فوات الأوان".