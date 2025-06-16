اردوغان: تركيا مستعدة للوساطة بين إيران وإسرائيل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن أنقرة مستعدة للقيام "بكل ما يلزم"، بما في ذلك القيام بدور الوسيط بين إيران وإسرائيل وسط تصاعد التوتر الإقليمي.وحذر في مؤتمر صحفي من أن الهجمات الإسرائيلية على إيران ليست مصدر قلق إيراني فحسب، وإنما ستكون لها تداعيات أوسع نطاقا في كل أنحاء المنطقة.