وزير الدفاع الإسرائيلي: "سنضرب الديكتاتور الإيراني أينما وُجد"

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن إسرائيل ستضرب "الديكتاتور الإيراني أينما وُجد" في إشارة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي وذلك بعد استهداف هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية في طهران.



وقال كاتس في بيان: "تم استهداف هيئة البث التابعة للنظام الإيراني، المسؤولة عن الدعاية والتحريض ... وذلك بعد تنفيذ عملية إخلاء واسعة للسكان في المنطقة". وأضاف "سنضرب الديكتاتور الإيراني أينما وُجد".



