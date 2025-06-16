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وزير خارجية إيران: واشنطن يمكنها وقف هجمات إسرائيل "باتصال هاتفي واحد"

أخبار دولية
2025-06-16 | 13:22
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وزير خارجية إيران: واشنطن يمكنها وقف هجمات إسرائيل &quot;باتصال هاتفي واحد&quot;
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وزير خارجية إيران: واشنطن يمكنها وقف هجمات إسرائيل "باتصال هاتفي واحد"

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن قوات بلاده "ستضرب" إسرائيل حتى توقف هجماتها على الجمهورية الإسلامية.
     
وأورد عراقجي في منشور على منصة إكس: "توضح قواتنا المسلحة القوية للعالم أن مجرمي الحرب المختبئين في ملاجئ بتل أبيب لن يفلتوا من العقاب على جرائمهم. سنواصل ضرب الجبناء طالما كان ذلك ضروريا لضمان توقفهم عن إطلاق النار على شعبنا".

الى ذلك، شدد عراقجي على أن الولايات المتحدة قادرة على وقف الهجمات الإسرائيلية على ايران "باتصال هاتفي واحد".
     
وقال: "إذا كان الرئيس ترامب صادقا بشأن الدبلوماسية ومهتما بوقف هذه الحرب، فإن الخطوات التالية ستكون حاسمة".

وأضاف: "يجب على إسرائيل وقف عدوانها، وفي غياب الوقف الكامل للعدوان العسكري ضدنا، ستستمر ردودنا".

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