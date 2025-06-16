نتنياهو: قتل خامنئي "سيضع حدا للنزاع" مع إيران

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي من شأنه أن "يضع حدا للنزاع" بين الخصمين اللدودين.



وصرّح نتنياهو في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأميركية عندما سُئل عن التقارير التي تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب عارض خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي خشية أن يؤدي ذلك إلى تكثيف المواجهة بين إيران وإسرائيل، إن "هذا لن يؤدي إلى تصعيد النزاع، بل سيضع حدا للنزاع".



وأضاق: "إيران تريد حربا أبدية، وهم يدفعوننا إلى شفا حرب نووية. في الواقع، ما تفعله إسرائيل هو منع هذا، ووضع حد لهذا العدوان، ولا يمكننا تحقيق ذلك إلا بالتصدي لقوى الشر".

