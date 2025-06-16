ألمانيا تبدأ إجلاء مواطنيها من إسرائيل عبر الأردن الأربعاء

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن ألمانيا ستبدأ في إجلاء مواطنيها من إسرائيل عبر العاصمة الأردنية عمان في رحلة جوية مستأجرة يوم الأربعاء.



وقال: "أُبلغ الألمان في إسرائيل المسجلون على قائمة التأهب للأزمات بهذا الخيار وبالتفاصيل".