إيران لمجلس الأمن: استهداف إسرائيل دفاع عن النفس

أكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني لمجلس الأمن الدولي أن ضربات إيران على إسرائيل دفاع عن النفس، وأنها "عمليات دفاعية متناسبة موجهة حصرا لأهداف عسكرية والبنية التحتية المرتبطة بها".



وكتب في رسالة أن أي تعاون من جانب دول أخرى مع ضربات إسرائيل على إيران "يجعلها متواطئة في المسؤولية القانونية وعواقب هذه الأزمة".



وتنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي على ضرورة إبلاغ مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوا، على الفور بأي إجراء تتخذه الدول دفاعا عن النفس من أي هجوم مسلح.