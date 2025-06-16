رئيس مجلس النواب الأميركي يؤجل زيارته لإسرائيل بسبب "الوضع المعقد" بالمنطقة

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون أنه أرجأ زيارته المقررة إلى إسرائيل في 22 حزيران لإلقاء كلمة أمام البرلمان (الكنيست)، وذلك في ظل تصاعد الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع.



وقال جونسون في بيان: "نظرا للوضع المعقد الذي تشهده إيران وإسرائيل حاليا، قررنا أنا ورئيس الكنيست تأجيل الجلسة الخاصة للكنيست. ونتطلع إلى تحديد موعد جديد لها في المستقبل القريب".



وجونسون جمهوري من ولاية لويزيانا.