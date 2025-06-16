نتنياهو: "سنغير وجه الشرق الأوسط"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل "تغير وجه الشرق الأوسط" بحملة ضرباتها على إيران.وعرض نتنياهو في خلال مؤتمر صحافي عبر التلفزيون ما وصفه بنجاحات تم تحقيقها منذ بدء الهجوم على الجمهورية الإسلامية، ومن أبرزها قتل عدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين الإيرانيين، متوعدا "سنقضي عليهم واحدا واحدا".