إيران تصدر إنذارا لإخلاء قناتين إسرائيليتين بعد استهداف تلفزيونها الرسمي

أصدرت إيران إنذارا لإخلاء مقرات قناتين إخباريتين إسرائيليتين بعد أن هاجمت إسرائيل مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، حسبما ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي.



وأورد التلفزيون أن "إيران أصدرت إنذارا لإخلاء القناتين 12 و14 الإسرائيليتين. ويأتي هذا الأمر ردا على الهجوم العدائي الذي شنه العدو الصهيوني على هيئة البث التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

