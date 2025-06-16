نتنياهو يدعو الإيرانيين إلى الوقوف ضد "الطغيان المتطرف"

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نداء مباشرا إلى "الشعب الإيراني الطيب" للوقوف ضد "الطغيان المتطرف" في طهران، قائلا إن "نورا قد أضيء، احملوه إلى الحرية".



وفي مقابلة مع قناة "إيران إنترناشونال" التي تتخذ مقرا في لندن، قال نتنياهو: "أنتم لستم أعداءنا. نحن لسنا أعداءكم".



وأضاف: "لدينا عدو مشترك، ونحن نحاربه بكل عزم وإصرار، وأعتقد أنكم ستحظون بفرصة التحرر قريبا".



وتابع: القادة الإيرانيين يمثلون الشر في مواجهة الخير، حان الوقت للناس الطيبين أن يقفوا إلى جانب الخير، الشعب الإيراني الطيب والناس الطيبون في كل مكان، ضد هذا الجنون الذي فرضه علينا جميعا هذا الطغيان المتطرف".