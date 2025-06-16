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ترامب يتوقع أن توقع إيران على اتفاق نووي

أخبار دولية
2025-06-16 | 17:20
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ترامب يتوقع أن توقع إيران على اتفاق نووي
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ترامب يتوقع أن توقع إيران على اتفاق نووي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه كان ينبغي على إيران توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي قبل بدء الضربات الإسرائيلية، وأنه يعتقد أنها تريد الآن إبرام اتفاق.

وقال ترامب لصحفيين على هامش قمة لمجموعة السبع: "كما قلت سابقا، أعتقد أنه سيتم توقيع اتفاق، أو سيحدث شيء ما، لكن سيتم توقيع اتفاق، وأعتقد أن إيران ستكون حمقاء إذا لم توقع".

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