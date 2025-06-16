وزير الدفاع الأميركي: الولايات المتحدة تعمل على تعزيز القدرات الدفاعية في الشرق الأوسط

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، أنه أمر بإرسال المزيد من القدرات الدفاعية إلى الشرق الأوسط في ظل تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران الذي يزيد من حدة التوتر بالمنطقة.



ولم يكشف هيجسيث عن طبيعة القدرات العسكرية التي شتحدث عنها، لكن رويترز كانت أول من أفاد في وقت سابق من اليوم بإرسال عدد كبير من طائرات التزويد بالوقود العسكرية الأمريكية وتحريك حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط.



وقال هيجسيث في منشور على إكس: "حماية القوات الأميركية هي أولويتنا القصوى وتهدف هذه العمليات إلى تعزيز وضعنا الدفاعي في المنطقة".