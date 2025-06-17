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اليوم الخامس من الحرب الايرانية-الاسرائيلية: تل أبيب تقصف طهران وواشنطن تدعو لإخلاء العاصمة الإيرانية

أخبار دولية
2025-06-16 | 23:10
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اليوم الخامس من الحرب الايرانية-الاسرائيلية: تل أبيب تقصف طهران وواشنطن تدعو لإخلاء العاصمة الإيرانية
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اليوم الخامس من الحرب الايرانية-الاسرائيلية: تل أبيب تقصف طهران وواشنطن تدعو لإخلاء العاصمة الإيرانية

دخلت الحرب الإسرائيلية الإيرانية يومها الخامس باستهداف الطيران الإسرائيلي العاصمة طهران وتأكيد مسؤول بهيئة الأركان الإسرائيلية أن إيران أصبحت مكشوفة تماما وأنهم يتحركون بحرية في أجوائها، مؤكدا أن وقف إطلاق النار يجب أن يتم بشروط إسرائيلية "لم تنضج بعد".

وفي المقابل، أطلقت إيران اليوم الثلاثاء عددا محدودا من الصواريخ على مناطق شمال إسرائيل بحسب مصادر إسرائيلية، ودوت صفارات الإنذار في حيفا ونهاريا كما سُمع دوي انفجارات في مناطق شمال إسرائيل، وسمع كذلك دوي انفجار في تل أبيب، دون أنباء عن إصابات.

وكانت تصريحات الرئيس الأميركي هي الأبرز فجر اليوم حيث قال إن على الجميع إخلاء العاصمة الإيرانية فورا، دون أن يتضح سبب دعوته تلك. في حين نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن مسؤول بالبيت الأبيض أن منشور ترامب بشأن إخلاء طهران الفوري يعكس إلحاحه على عودة إيران إلى المفاوضات.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية إرسال حاملة الطائرات نيميتز ومجموعتها الضاربة إلى المنطقة لحماية مصالحها، لكنها أكدت أنها لم تشارك في أي ضربات على إيران.

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