أكسيوس: نتنياهو يحاول الضغط على ترامب للانضمام إلى الحرب

كشف مسؤول أميركي لـ"أكسيوس" ان واشنطن ترى أن القنابل اللازمة لتدمير منشأة فوردو نقطة ضغط لحمل إيران على إبرام اتفاق.



ولفت الى ان نتنياهو يحاول الضغط على ترامب للانضمام إلى الحرب وقصف منشأة فوردو الإيرانية.