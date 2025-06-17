قادة مجموعة السبع يدعون إلى "خفض التصعيد" الإقليمي

أصدر قادة مجموعة السبع الذين اجتمعوا في كندا الاثنين بيانا مشتركا دعوا فيه إلى "خفض التصعيد" الإقليمي، مشدّدين على أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها وسط الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط.



وقالوا في البيان "نؤكد أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها. أكدنا بوضوح أن إيران لن تملك سلاحا نوويا أبدا". وأضافوا "نحن نشدد على أن يؤدي حل الأزمة الإيرانية إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط، بما يشمل وقف إطلاق النار في غزة".