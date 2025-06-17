الجيش الإسرائيلي يحذّر من صواريخ جديدة أطلقت من إيران

دوّت صافرات الإنذار فجر الثلاثاء في مواقع عدة في شمال إسرائيل، وفق ما أعلن الجيش مضيفا أنه "رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية".وأضاف الجيش الإسرائيلي على تلغرام "قبل قليل، دوت صافرات الإنذار في مناطق عدة في شمال إسرائيل عقب رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه دولة إسرائيل"، مضيفا أنه يعمل على اعتراض التهديد.وبعد فترة وجيزة، أبلغ الجيش سكان المناطق المعنية بأنه أصبح بإمكانهم مغادرة الملاجئ.وكانت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أعلنت في وقت سابق إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل.ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن الناطق باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني قوله "بدأت الدفعة التاسعة من الهجوم المركّب بمسيّرات وصواريخ وستستمر بلا انقطاع حتى الفجر".