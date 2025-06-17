الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب يغادر قمة مجموعة السبع قبل الأوان بسبب "الأحداث في الشرق الأوسط"

أخبار دولية
2025-06-16 | 22:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب يغادر قمة مجموعة السبع قبل الأوان بسبب &quot;الأحداث في الشرق الأوسط&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ترامب يغادر قمة مجموعة السبع قبل الأوان بسبب "الأحداث في الشرق الأوسط"

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مغادرة قمة مجموعة السبع ليل الاثنين، قبل يوم مما كان مقررا، بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على إكس "بسبب الأحداث في الشرق الأوسط، سيغادر الرئيس ترامب الليلة بعد العشاء مع قادة الدول".

وقالت في بيان مقتضب إن الرئيس الأميركي الذي كان من المقرر أن يبقى حتى الثلاثاء في جبال روكي الكندية، "سيعود إلى واشنطن للاهتمام بالعديد من القضايا المهمة".

وبعد ذلك بقليل، التقط جميع القادة صورة جماعية. وقال الرئيس الأميركي "أتمنى لو أستطيع البقاء مع الجميع، لكنهم يتفهمون".

وتأتي تصريحاته بعدما كتب على منصته "تروث سوشال"، "يجب على الجميع إخلاء طهران فورا".

وكان الملياردير الجمهوري البالغ 79 عاما أكد في وقت سابق أنه سيتم التوصل إلى "اتفاق" بشأن النزاع بين إيران وإسرائيل، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك سيكون نتيجة للعمل العسكري أو المفاوضات.

ومع تزايد التكهنات بشأن مشاركة أميركية في الهجوم الجوي الإسرائيلي على إيران، أكد البيت الأبيض أن القوات الأميركية تحافظ على "وضعية دفاعية" في الشرق الأوسط.

ولليلة الخامسة على التوالي، تبادلت إسرائيل وإيران إطلاق الصواريخ والتهديدات، فيما أعلنت طهران أنها ستشن على الدولة العبرية ضربات "بلا انقطاع حتى الفجر" بعد موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على محطة التلفزيون الوطنية الخاصة بها والعديد من الأهداف الأخرى.

من جهته، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن محاولة تغيير النظام الإيراني بالقوة ستكون "خطأ استراتيجيا"، داعيا إلى "وقف" الضربات ضد المدنيين في كل من إيران وإسرائيل.

وقال "كل من يعتقد أن الضرب بالقنابل من الخارج سينقذ بلدا رغما عنه فهو مخطئ".

ولم تظهر حتى الآن أي مؤشرات على أن اجتماع قادة دول مجموعة السبع (ألمانيا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان) سيسفر عن بيان مشترك بشأن النزاع.
 

أخبار دولية

يغادر

مجموعة

السبع

الأوان

"الأحداث

الشرق

الأوسط"

LBCI التالي
أكسيوس: نتنياهو يحاول الضغط على ترامب للانضمام إلى الحرب
الجيش الإسرائيلي يحذّر من صواريخ جديدة أطلقت من إيران
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-06-15

المستشار الألماني: الصراع في الشرق الأوسط سيكون على جدول أعمال قمة مجموعة السبع

LBCI
أخبار دولية
11:03

ستارمر: مجموعة السبع تجمع على ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسط

LBCI
آخر الأخبار
01:26

متحدث باسم داوننج ستريت: ستارمر التقى بماكرون على هامش قمة مجموعة السبع واتفقا على ضرورة أن يكون الشرق الأوسط محورا رئيسيا لتركيز الشركاء بالمجموعة خلال اليومين المقبلين

LBCI
أخبار دولية
23:16

قادة مجموعة السبع يدعون إلى "خفض التصعيد" الإقليمي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:57

الصين تتهم ترامب بـ"صب الزيت على النار" في التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:23

هجوم ايراني جديد تتعرض له إسرائيل... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
02:45

إسرائيل تعلن اغتيال رئيس أركان الحرب بالجيش الإيراني

LBCI
أخبار دولية
01:58

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ "سلسلة غارات" ضد أهداف عسكرية غرب إيران

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-06-16

المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية يدعو مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار يندد بالهجوم الإسرائيلي على بلاده

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-05

أبو الغيط يدين الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية: خرق وقف إطلاق النار يهدد بإشعال الموقف

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-26

باسيل: فوز التيار في اتحاد بلديات المتن وبوادر انتصار في جزين..ولا نزال القوّة الكبرى

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-07

رسامني للـLBCI: في الأسابيع المقبلة ستُطلق ورشة عمل لتحسين المطار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:24

ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع تصل الى كفرحباب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:23

هجوم ايراني جديد تتعرض له إسرائيل... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
14:49

نتنياهو: "سنغير وجه الشرق الأوسط"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

أوروبا... نحو الاستقلال التكنولوجي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

دائما في كسروان... جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع يوم الثلاثاء نحو كفرحباب ساحل علما وادما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

بعد فتح الـLBCI لملف التلوث في عيون السمك... وزارة الطاقة بصدد اطلاق مناقصة لتنظيف البحيرة والعين على سرعتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مرَّ السادس عشر من حزيران ولم يبدأ تسليم السلاح الفلسطيني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

رؤية اعادة النازحين اقرت في الحكومة وتنتظر الاجراءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الصراع الإسرائيلي - الإيراني يتخذ أشكالاً أكثر حدة... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:47

بعد إقرارها... هكذا أتت التشكيلات الدبلومسية

LBCI
خبر عاجل
10:30

مصدران إيرانيان و3 مصادر إقليمية لرويترز: إيران طلبت من قطر والسعودية وسلطنة عمان أن تطلب من ترامب الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
12:50

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية

LBCI
أخبار دولية
23:10

اليوم الخامس من الحرب الايرانية-الاسرائيلية: تل أبيب تقصف طهران وواشنطن تدعو لإخلاء العاصمة الإيرانية

LBCI
خبر عاجل
05:20

مجلس الوزراء يقر التشكيلات الدبلوماسية

LBCI
أخبار دولية
14:56

إيران تصدر إنذارا لإخلاء قناتين إسرائيليتين بعد استهداف تلفزيونها الرسمي

LBCI
اقتصاد
02:13

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
11:34

سي إن إن عن مسؤولين: ترامب لم يوقع بعد على مسودة بيان مجموعة السبع التي تدعو إيران وإسرائيل إلى خفض التصعيد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More