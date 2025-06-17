ترامب يغادر قمة مجموعة السبع قبل الأوان بسبب "الأحداث في الشرق الأوسط"

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مغادرة قمة مجموعة السبع ليل الاثنين، قبل يوم مما كان مقررا، بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، وفق ما أعلن البيت الأبيض.وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على إكس "بسبب الأحداث في الشرق الأوسط، سيغادر الرئيس ترامب الليلة بعد العشاء مع قادة الدول".وقالت في بيان مقتضب إن الرئيس الأميركي الذي كان من المقرر أن يبقى حتى الثلاثاء في جبال روكي الكندية، "سيعود إلى واشنطن للاهتمام بالعديد من القضايا المهمة".وبعد ذلك بقليل، التقط جميع القادة صورة جماعية. وقال الرئيس الأميركي "أتمنى لو أستطيع البقاء مع الجميع، لكنهم يتفهمون".وتأتي تصريحاته بعدما كتب على منصته "تروث سوشال"، "يجب على الجميع إخلاء طهران فورا".وكان الملياردير الجمهوري البالغ 79 عاما أكد في وقت سابق أنه سيتم التوصل إلى "اتفاق" بشأن النزاع بين إيران وإسرائيل، دون أن يوضح ما إذا كان ذلك سيكون نتيجة للعمل العسكري أو المفاوضات.ومع تزايد التكهنات بشأن مشاركة أميركية في الهجوم الجوي الإسرائيلي على إيران، أكد البيت الأبيض أن القوات الأميركية تحافظ على "وضعية دفاعية" في الشرق الأوسط.ولليلة الخامسة على التوالي، تبادلت إسرائيل وإيران إطلاق الصواريخ والتهديدات، فيما أعلنت طهران أنها ستشن على الدولة العبرية ضربات "بلا انقطاع حتى الفجر" بعد موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على محطة التلفزيون الوطنية الخاصة بها والعديد من الأهداف الأخرى.من جهته، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن محاولة تغيير النظام الإيراني بالقوة ستكون "خطأ استراتيجيا"، داعيا إلى "وقف" الضربات ضد المدنيين في كل من إيران وإسرائيل.وقال "كل من يعتقد أن الضرب بالقنابل من الخارج سينقذ بلدا رغما عنه فهو مخطئ".ولم تظهر حتى الآن أي مؤشرات على أن اجتماع قادة دول مجموعة السبع (ألمانيا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان) سيسفر عن بيان مشترك بشأن النزاع.