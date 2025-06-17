البيت الأبيض: القوات الأميركية تحافظ على "وضعية دفاعية" في الشرق الأوسط

اعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أليكس فايفر الاثنين ان القوات الأميركية تحافظ على "وضعية دفاعية" في الشرق الأوسط، في اليوم الرابع من التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.وأضاف فايفر على مواقع التواصل الاجتماعي "سندافع عن المصالح الأميركية" في المنطقة.من جهته، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث لقناة فوكس نيوز "ما ترونه في الوقت الفعلي هو السلام من خلال القوة وأميركا أولا. نحن في وضعية دفاعية في المنطقة، لنكون أقوياء، سعيا للتوصل إلى اتفاق سلام، ونأمل طبعا بأن يتحقق ذلك".وأضاف "الرئيس ترامب أوضح أن هذا الأمر مطروح. والسؤال هو ما إذا كانت إيران ستقبل به".