الصين تطلب من مواطنيها في إسرائيل المغادرة "بأسرع وقت ممكن"

حضّت السفارة الصينية في إسرائيل الثلاثاء مواطنيها على مغادرة البلاد "بأسرع وقت ممكن" في اليوم الرابع من التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.وقالت السفارة في بيان على تطبيق وي تشات "تحضّ البعثة الصينية في إسرائيل المواطنين الصينيين على مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن عبر المعابر الحدودية البرية، شرط أن يتمكنوا من ضمان سلامتهم الشخصية".وأضافت "يوصى بالمغادرة من ناحية الأردن".وأطلقت إسرائيل حملة هجمات واسعة النطاق على إيران الجمعة، مستهدفة خصوصا مواقع عسكرية ونووية، بهدف معلن هو منعها من تطوير أسلحة نووية.وردت إيران بإطلاق هجمات بصواريخ ومسيّرات على الدولة العبرية.وأضافت السفارة أن النزاع "يتصاعد بشكل مستمر (...) تضرر جزء كبير من البنية التحتية المدنية، وأعداد الضحايا المدنيين في ازدياد، فيما الوضع الأمني أصبح أكثر خطورة".