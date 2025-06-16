ترامب: سيتم توقيع اتفاق في نهاية المطاف مع إيران

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين عن ثقته في أن إيران ستوقّع في نهاية المطاف اتفاقا بشأن برنامجها النووي، محذّرا أن الولايات المتحدة "ستفعل شيئا ما" بمجرد مغادرته قمة مجموعة السبع في كندا.وقال ترامب للصحافيين أثناء لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في القمة "أعتقد أنه من الغباء من جانب إيران عدم التوقيع"، مضيفا "إيران موجودة في الواقع إلى طاولة المفاوضات، تريد التوصل إلى اتفاق، وبمجرد مغادرتي هنا سنفعل شيئا ما".ورفض الرئيس الأميركي تقديم تفاصيل أخرى ويتوقع أن يغادر كندا الثلاثاء.ورفض ترامب التعليق على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعرض دعما عسكريا لإسرائيل لتدمير البرنامج النووي الإيراني.لكنه قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم الإسرائيلي مشيدا في الوقت نفسه بالضربات وتباهى باستخدام إسرائيل أسلحة أميركية.