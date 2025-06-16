عراقجي: الهجمات الإسرائيلية "توجه ضربة" إلى الدبلوماسية

لفت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الى إن الهجمات الإسرائيلية ضد بلاده "توجه ضربة" إلى الدبلوماسية، وذلك خلال مكالمة هاتفية الاثنين مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.



وقال عراقجي خلال اتصال هاتفي مع وزراء خارجية فرنسا جان-نويل بارو وبريطانيا ديفيد لامي وألمانيا يوهان فاديفول والاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن "العدوان الإسرائيلي على إيران في خضم المفاوضات (النووية) مع الولايات المتحدة يوجّه ضربة إلى الدبلوماسية". وهذه الدول الثلاث بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، موقعة للاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع الجمهورية الإسلامية والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي.