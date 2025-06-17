الإكوادور توقف ضخ النفط عبر خط أنابيب رئيسي بعد تصدعه

اعلنت شركة الطاقة الحكومية في الإكوادور انها أوقفت ضخ النفط عبر خط الأنابيب الرئيسي في البلاد الاثنين بسبب تصدع في قسم يمر عبر نهر الأمازون.



وقالت شركة "بترو إكوادور" في بيان "أغلقت الصمامات وعلّق ضخ النفط" ولفتت إلى أن الصدع سببه انزلاق تربة فيما لم يتضح بعد ما إذا حدث تسرب.



وفي بيان أصدرته مساء الاثنين، قالت الشركة إنها لا تتوقع إغلاق آبار النفط فورا.

