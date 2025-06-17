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14 قتيلا على الأقل في كييف جراء ضربات روسية

أخبار دولية
2025-06-17 | 00:30
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14 قتيلا على الأقل في كييف جراء ضربات روسية
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14 قتيلا على الأقل في كييف جراء ضربات روسية

قتل ما لا يقل عن 14 شخصا ليل الاثنين الثلاثاء في كييف في ضربات روسية على ما قال قائد الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية تيمور تكاتشينكو.
     
وأوضح المسؤول عبر تلغرام "تفيد المعلومات الأولية بمقتل 14 شخصا في كييف" مضيفا أن البحث لا يزال جاريا عن ضحايا محتملين آخرين بين الأنقاض.

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