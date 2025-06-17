أمبري قالت إنها تلقت تقريرا عن واقعة شرق خورفكان في الإمارات

أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري في ساعة مبكرة صباحا إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 22 ميلا بحريا من شرق خورفكان في الإمارات بالقرب من مضيق هرمز، بحسب وكالة "رويترز".