الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ "سلسلة غارات" ضد أهداف عسكرية غرب إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء تنفيذ "سلسلة غارات" ضد أهداف عسكرية في غرب إيران في اليوم الخامس من التصعيد بين العدوين اللدودين.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "استكملت طائرات سلاح الجو الحربية الليلة الماضية شن سلسلة موجات من الغارات استهدفت عشرات الاهداف العسكرية التابعة للنظام الإيراني في غرب إيران".



وأضاف "خلال الغارات قصف سلاح الجو عشرات البنى التحتية لتخزين وإطلاق صواريخ أرض أرض بالإضافة إلى مواقع لتخزين المسيرات ومنصات صواريخ أرض جو في غرب ايران".



وأرفق الجيش البيان بمقاطع مصورة قال إنها تُظهر لحظة استهداف منصات إطلاق صواريخ أرض-جو وأرض-أرض.