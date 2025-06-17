الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ "سلسلة غارات" ضد أهداف عسكرية غرب إيران

#عاجل سلاح الجو يشن سلسلة غارات غرب ايران ويدمر عشرات البنى التحتية لتخزين وإطلاق صواريخ ارض ارض ومنصات صواريخ ارض جو تابعة للنظام الايراني
❌استكملت طائرات سلاح الجو الحربية الليلة الماضية شن سلسلة موجات من الغارات استهدفت عشرات الاهداف العسكرية التابعة للنظام الإيراني غرب… pic.twitter.com/5RfOpy0qUi
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 17, 2025
#عاجل سلاح الجو يشن سلسلة غارات غرب ايران ويدمر عشرات البنى التحتية لتخزين وإطلاق صواريخ ارض ارض ومنصات صواريخ ارض جو تابعة للنظام الايراني
❌استكملت طائرات سلاح الجو الحربية الليلة الماضية شن سلسلة موجات من الغارات استهدفت عشرات الاهداف العسكرية التابعة للنظام الإيراني غرب… pic.twitter.com/5RfOpy0qUi