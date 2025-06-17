إسرائيل تعلن اغتيال رئيس أركان الحرب بالجيش الإيراني

اعلن الجيش الإسرائيلي ان "سلاح الجو استهدف مقرا في قلب طهران وقتل رئيس أركان الحرب بالجيش الإيراني علي شادماني."

وشادماني هو القائد العسكري الأعلى والأقرب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، يتولى قيادة خاتم الأنبياء للطوارئ المسؤولة عن إدارة المعارك وخطط إطلاق النار.