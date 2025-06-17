الصين تتهم ترامب بـ"صب الزيت على النار" في التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران

اتهمت الصين الثلاثاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"صب الزيت على النار" في النزاع المتصاعد بين إسرائيل وإيران، بعدما دعا سكان العاصمة الإيرانية إلى "إخلاء طهران فورا".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون خلال مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول تصريح ترامب، إن "تأجيج النيران وصب الزيت وإطلاق التهديدات وزيادة الضغوط لن يساعد في تهدئة الوضع، بل سيصعد الصراع ويوسعه".

