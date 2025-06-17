وزير الخارجية الإسباني يدعو لاستئناف محادثات البرنامج النووي الإيراني

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أنه لا يرى أي مؤشر على تهدئة بين إسرائيل وإيران ودعا إلى استئناف "المفاوضات بشأن الملف النووي".



وأضاف في تصريح لتلفزيون بلومبرج: "دعونا نوقف هذا القصف المتبادل بالصواريخ".