الدفاع المدني: استشهاد 47 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز مساعدات في جنوب قطاع غزة

أعلن الدفاع الِمدني في غزة استشهاد 47 فلسطينيا على الأقل وإصابة أكثر من مئتين آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء قرب مركز مساعدات في خان يونس في جنوب قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس: "نقل على الأقل 47 شهيدا وأكثر من 200 مصاب، من بينهم أطفال، إلى مستشفى ناصر (بخان يونس) بنيران الاحتلال ضد آلاف المواطنين تجمعوا قرب مركز مساعدات لتوزيع الدقيق قرب محطة التحلية" في شرق خان يونس لافتا إلى أنها "مجزرة جديدة ضد الجائعين".

















