الإمارات تعلن إجلاء 24 شخصا من ناقلة نفط إثر تصادم في بحر عُمان

أعلنت السلطات الإماراتية في بيان، أنها أجلت 24 شخصا كانوا على متن ناقلة نفط، إثر حادث تصادم بين سفينتين في بحر عُمان.وقال الحرس الوطني الإماراتي عبر حسابه في منصة إكس إنه أجلى "24 شخصا من طاقم ناقلة النفط أدالين جراء حادث التصادم".وكانت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري قد أشارت إلى "حادثة" قبالة ميناء خورفكان الإماراتي، لافتة إلى أنها ليست لأسباب أمنية.وأوضح البيان الإماراتي أنه تم إجلاء طاقم السفينة من موقع الحادث "الذي يبعد 24 ميلا بحريا عن سواحل الدولة إلى ميناء خورفكان وذلك عن طريق زوارق البحث والإنقاذ".