ترامب: لم أتواصل مع إيران لإجراء محادثات سلام

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لم يتواصل مع إيران من أجل إجراء محادثات سلام بأي وسيلة أو شكل أو صيغة.



وأضاف ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "كان يتعين على إيران قبول الاتفاق المطروح على الطاولة".