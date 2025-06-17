العاهل الأردني: هجمات إسرائيل على إيران "تشكل تهديدا للناس في كل مكان"

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن هجمات إسرائيل على إيران وسعت نطاق صراعاتها في المنطقة إلى مستوى يشكل تهديدا عالميا.



وقال العاهل الأردني في كلمة أمام البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء: "مع توسع إسرائيل في هجومها ليشمل إيران، لا يمكن التنبؤ بحدود هذه المعركة".



وأضاف: "هذا يشكل تهديدا للناس في كل مكان. في نهاية المطاف، يجب أن ينتهي هذا الصراع".