صاروخ إيراني يسقط قرب منزل وزير المالية الإسرائيلي... اليكم المشهد الميداني

المتحدث بإسم الخارجية القطرية: نجري اتصالات مكثّفة مع الأطراف كافة للعمل على التهدئة بين إسرائيل وإيران

المتحدث بإسم الخارجية القطرية: نجري اتصالات مكثّفة مع الأطراف كافة للعمل على التهدئة بين إسرائيل وإيران

العاهل الأردني: هجمات إسرائيل على إيران "تشكل تهديدا للناس في كل مكان"