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المتحدث بإسم الخارجية القطرية: نجري اتصالات مكثّفة مع الأطراف كافة للعمل على التهدئة بين إسرائيل وإيران

أخبار دولية
2025-06-17 | 07:20
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المتحدث بإسم الخارجية القطرية: نجري اتصالات مكثّفة مع الأطراف كافة للعمل على التهدئة بين إسرائيل وإيران
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المتحدث بإسم الخارجية القطرية: نجري اتصالات مكثّفة مع الأطراف كافة للعمل على التهدئة بين إسرائيل وإيران

أكد المتحدث بإسم الخارجية القطرية، أن المحادثات الإيرانية الأميركية كانت تسير بشكل إيجابي، لافتا الى أن قطر  تسعى للبناء عليها.

وقال في تصريح: "نتواصل يوميًا مع شركائنا في واشنطن، ونجري اتصالات مكثّفة مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية، للعمل على التهدئة بين إسرائيل وإيران وإعادة المفاوضات بين البلدين".

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