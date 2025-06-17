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وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر خامنئي من مصير مشابه لصدام حسين
أخبار دولية
2025-06-17 | 07:49
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وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر خامنئي من مصير مشابه لصدام حسين
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وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر خامنئي من مصير مشابه لصدام حسين
حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الثلاثاء من أنه قد يلقى مصيرًا "مماثلًا" لمصير الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وقال كاتس في اجتماع لتقييم الوضع: "أحذر الديكتاتور الإيراني من الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب وإطلاق الصواريخ على المدنيين الإسرائيليين".
وأضاف كاتس وفق ما ورد في بيان صادر عن مكتبه: "ينبغي عليه (خامنئي) أن يتذكر ما حدث للديكتاتور في الدولة المجاورة لإيران (العراق) الذي سلك الطريق نفسه ضد دولة إسرائيل".
أخبار دولية
الدفاع
الإسرائيلي
خامنئي
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