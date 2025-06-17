الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أدلّة جديدة على تعرض الجزء السفلي من منشأة نطنز لأضرار "مباشرة"

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الجزء السفلي من مفاعل نطنز تعرض على ما يبدو لأضرار مباشرة خلال الضربات الإسرائيلية على إيران.



وقالت الوكالة في منشور على إكس: "استنادا إلى التحليلات المستمرة لصور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة التي جُمعت بعد هجمات الجمعة، حددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عناصر إضافية تشير إلى أضرار مباشرة في قاعات التخصيب تحت الأرض في نطنز".