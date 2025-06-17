البرتغال تغلق موقتا سفارتها في طهران مع احتدام المواجهة بين إيران وإسرائيل

أعلنت البرتغال إغلاق سفارتها في طهران موقتا أمام "خطورة الوضع الراهن"، وذلك في اليوم الخامس من المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، حسبما صرح وزير الخارجية باولو رانغيل في لشبونة.



وقال الوزير لوسائل إعلام محلية على هامش نقاش برلماني: "سيكون هذا الإغلاق موقتا، سيتم الانتقال إلى دولة أخرى لدينا فيها سفارة، وسيُعاد فتح السفارة في أقرب وقت".