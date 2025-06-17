المستشار الألماني: عرض الدبلوماسية لإيران لا يزال قائما

رأى المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن القيادة في طهران ضعفت جراء الهجمات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية، ومن المرجح ألا تستعيد قوتها السابقة.



وقال في مقابلة مع قناة "فيلت" على هامش قمة مجموعة السبع في كندا: "هذا النظام ضعيف للغاية، ومن المرجح ألا يستعيد قوته السابقة، مما يجعل مستقبل البلاد غامضا. علينا أن ننتظر ونرى".



وأكد أن عرض الأوروبيين بالمساعدة الدبلوماسية، في حال استئناف المحادثات، لا يزال قائما مثلما كان قبل الهجمات.



وقال: "إذا نشأ وضع جديد، فستكون ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مستعدة مجددا لتقديم المساعدة الدبلوماسية، مثلما كان الأمر حتى يوم الخميس الماضي".

وفي مقابلة مع قناة "زد.دي.إف"، أشار المستشار الألماني الى أن التدمير الكامل لبرنامج الأسلحة النووي الإيراني قد يكون مطروحا على جدول الأعمال إذا لم تتراجع طهران وتعود إلى طاولة المفاوضات.



وقال: "من الواضح أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على تحقيق ذلك. فهو يفتقر إلى الأسلحة اللازمة، لكن الأميركيين يمتلكونها".