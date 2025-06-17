الخارجية السورية تعلن تشكيل مجلس تنسيق اقتصادي مع ألمانيا

أعلنت وزارة الخارجية السورية في بيان عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الألماني، أن البلدين اتفقا على تشكيل مجلس تنسيق اقتصادي مشترك لتعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري.