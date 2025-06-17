وسائل إعلام إيرانية تفيد بانقطاع واسع في خدمات الانترنت

أفادت وسائل إعلام إيرانية بانقطاع واسع للإنترنت في البلاد، مع مواصلة إسرائيل والجمهورية الإسلامية تبادل الضربات لليوم الخامس على التوالي.



وأشارت صحيفة "هم ميهن" إلى أن "مستخدمي الإنترنت في محافظات عدّة يبلغون عن انقطاع واسع للشبكة".



وأوردت وسائل إعلام أخرى بلاغات مماثلة. ولم تتّضح بعد الأسباب وراء ذلك.



وفرضت السلطات الإيرانية قيودا على الإنترنت عقب بدء إسرائيل شنّ ضربات جوية غير مسبوقة على مواقع عسكرية ومنشآت نووية إيرانية الجمعة.