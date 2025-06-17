نائب الرئيس الأميركي: ترامب قد يتخذ "إجراء إضافيا" ضد برنامج إيران النووي

أعلن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس أن دونالد ترامب قد يرى حاجة إلى اتخاذ "إجراء إضافي" ضد البرنامج النووي الإيراني، وذلك في ظل التكهّنات بشأن احتمال تدخل واشنطن في المواجهة بين حليفتها إسرائيل وطهران.



وكتب فانس على منصة إكس: "الرئيس أظهر انضباطا ملحوظا في إبقاء تركيز جيشنا منصبّا على حماية قواتنا وحماية مواطنينا"، لكنه "قد يقرّر اتخاذ إجراء إضافي لإنهاء التخصيب الإيراني".